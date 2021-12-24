Александр Шлеменко отреагировал на высказывание Путина о Сибири

Экс-чемпион Bellator, легенда отечественных смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о Сибири.



«Сибирь мне очень нравится. Уникальная экосистема и уникальные люди. Золотой фонд России — это сибиряки», — говорил Путин.



«И не поспоришь», — написал Шлеменко в «сториз» своего «инстаграма».

Последний поединок Шлеменко провёл с Артуром Гусейновым. Бойцы встречались в главном событии турнира по смешанным единоборствам Eagle FC 42. Победу единогласным судейским решением праздновал Александр. Вскоре после боя Шлеменко признался, что в ходе противостояния сломал руку. В общей сложности в активе 37-летнего Шлеменко 74 поединка по правилам ММА, в которых он одержал 60 побед и потерпел 13 поражений, ещё один бой признан несостоявшимся.