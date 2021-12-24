Нейт Диаз: сёстры Пол наняли команду охранников, чтобы убедиться, что я не доберусь до них

Американский боец UFC Нейт Диаз оставил послание братьям Пол — Джейку и Логану.
«Сёстры Пол наняли команду охранников, чтобы убедиться, что я не доберусь до них. Будто бы я пытался. Ребята, с вами всё будет хорошо, ведь я не воспринимаю бой с вами всерьёз. Вы играетесь в бокс с борцами, которые не умеют боксировать, или с маленьким Флойдом, и это не круто, но что поделать.
Я истинный боец из настоящей бойцовской лиги, так что не бойтесь сильно, когда увидите меня. Давайте просто будем друзьями», — написал Диаз в своём «инстаграме».
Фотографию можно посмотреть на странице Нейта Диаза в «Инстаграме».
В минувшие выходные Джейк Пол нокаутировал экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли. Диаз присутствовал на поединке в качестве зрителя.
Изначально с Полом должен был драться британец Томми Фьюри, однако незадолго до поединка он снялся.
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