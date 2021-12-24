Хабиб — о Бензема: легендарный

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов оценил уровень, который демонстрирует нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.



«Легендарный. 2021-й — его год», — написал Хабиб в «сториз» своего «инстаграма».

В текущем сезоне чемпионата Испании Бензема провёл 18 матчей, в которых отметился 15 голами и 7 результативными передачами. Портал Transfermarket оценивает футболиста в € 25 млн.



Напомним, последний бой в карьере Хабиб провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.