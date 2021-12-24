Хабиб — о Бензема: легендарный

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов оценил уровень, который демонстрирует нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.
«Легендарный. 2021-й — его год», — написал Хабиб в «сториз» своего «инстаграма».
В текущем сезоне чемпионата Испании Бензема провёл 18 матчей, в которых отметился 15 голами и 7 результативными передачами. Портал Transfermarket оценивает футболиста в € 25 млн.
Напомним, последний бой в карьере Хабиб провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
- 24 декабря 2021
-
16:26
-
15:54
-
15:43
-
14:40
-
14:25
-
13:27
-
12:57
-
12:44
-
11:56
-
11:24
-
11:08
-
10:24
-
10:15
-
09:15
-
02:00
-
01:48
-
00:31
- 23 декабря 2021
-
23:52
-
22:43
-
21:06
-
20:27
-
19:03
-
18:31
-
17:53
-
16:37
-
15:21
-
14:13
-
13:14
-
12:04
-
11:13
-
10:50
-
10:17
-
09:41
-
09:28
-
08:47