Исмаилов: больше ни с кем так не будет. Даже с Минеевым

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о встрече с бывшим оппонентом в лице Владимира Минеева.
«Хорошо чувствовал себя, находясь за одним столом с Минеевым. Да, у нас когда-то было какое-то недопонимание, конфликт. Сегодня ничего такого нет. Я хочу быть человеком, который видит плюсы в человеке, как он меняется и так далее», — приводит слова Исмаилова «Спорт-экспресс».
Исмаилов также заявил, что больше никто не сможет вывести его на эмоции.
«Больше ни с кем не будет так. Даже с Владимиром Минеевым. Они не смогут подкинуть меня на эмоции. Это был для меня такой опыт, после которого я сделал выводы и так далее. Больше так ни у кого не получится», — сказал Магомед.
Минеев и Исмаилов встречались дважды. В первом бою была зафиксирована ничья, во втором поединке победу праздновал Минеев.
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