Джигурда считает себя победителем боя со Шпаком

Известный шоумен Никита Джигурда поделился мнением о поединке с российским блогером Александром Шпаком на турнире поп-ММА промоушена «Наше Дело». Джигурда проиграл бой нокаутом.



«Для меня этот поединок выигран, об этом заявлял заранее. За десять дней до поединка получил подтверждение, что Шпак подписал контракт. До этого ничего не делал, никак не готовился. Понимал, что Александр Шпак является мне братом по духу. Его так же, как и меня, называют фриком, он интересен, потому что сам пошел против течения, внутри оставшись классным парнем. Во время подготовки я ни разу не сходил в зал, ни разу не ударил в грушу. Вся моя подготовка заключалась в духовных обрядах, у алтаря дома отжимаюсь, приседаю, веду бой с тенью. Понимал, что у меня с Сашей 25 кг разница, к бою я еле набрал 2 кг веса.



На физическом уровне боец Джигурда проигрывает, а на духовном — совершает победу. Талантливому, умному, креативному Шпаку дает тот трамплин, которому уже сейчас выражают респект на пресс-конференции. Люди начинают видеть за яркой формой суть. Это моя победа», — приводит слова Никиты Джигурды «Спорт-Экспресс».

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