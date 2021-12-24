Федерация бокса России выплатила 1 млн рублей уволенному тренеру Сергея Ковалёва

Заслуженный тренер России Владимир Рощенко, уволенный ранее из Центра спортивной подготовки по боксу, получил сертификат на 1 млн рублей от Федерации бокса России, сообщает пресс-служба организации. Напомним, ранее стало известно, что Рощенко уволили с его места работы и предложили ему подработать водителем автобуса.
«Известный челябинский тренер за свою карьеру воспитал четырех заслуженных мастеров спорта, 15 мастеров спорта международного класса, около 100 мастеров спорта СССР и России. Один из самых известных его учеников — заслуженный мастер спорта, чемпион мира среди профессионалов Сергей Ковалев.
На днях 69-летний Рощенко был уволен из Центра спортивной подготовки Челябинской области. В разговоре с Умаром Кремлёвым тренер рассказал о ситуации, сложившийся вокруг его увольнения – Владимира Рощенко поддержало всё боксёрское сообщество России.
Умар Кремлёв принял решение финансово помочь Владимиру Рощенко, вручив сертификат на один миллион рублей и сообщил заслуженному тренеру России, что с данного момента он будет работать напрямую с Федерацией бокса России», — гласит сообщение пресс-службы Федерации бокса России.
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