Максим Власов победил Феликса Валеру на турнире в Москве

В эти минуты в Москве проходит вечер профессионального бокса. В его ходе выступил известный боксёр полутяжёлого веса, экс-претендент на титул чемпиона мира Максим Власов. Его соперником стал бывший претендент на титул временного чемпиона мира Феликс Валера.

Власов доминировал на протяжении всех десяти раундов, отведённых регламентом. Валера трижды побывал в нокдауне, кроме того, доминиканец постоянно нарушал правила и в одном из раундов был оштрафован на балл. По итогам схватки все судьи отдали победу Власову.

Для Максима этот бой стал первым после поражения в титульном бою от Джо Смита. Россиянин добыл 46 победу на профессиональном ринге. Что касается Валеры, он потерпел пятое поражение в профессиональной карьере.