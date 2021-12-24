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Шон О'Мэлли: поражение от Джейка Пола уничтожило наследие Тайрона Вудли

Шон О'Мэлли: поражение от Джейка Пола уничтожило наследие Тайрона Вудли
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Американский боец UFC Шон О'Мэлли высказался о поединке экс-бойца организации Тайрона Вудли и блогера Джейка Пола.

«Я смотрел этот бой на ноутбуке в полглаза. Это был шестой раунд, бой близился к концу. Это был близкий бой, было похоже, что всё продлится восемь раундов. У меня даже не было уверенности в том, кто какой раунд выиграл. И внезапно Пол просто взял и вырубил Вудли.

Это поражение полностью уничтожило наследие Тайрона. В будущем это может негативно повлиять на него, или он может отстраниться и быть по-прежнему счастливым. Это умение может быть ему крайне необходимо», — приводит слова О'Мэлли Sportskeeda.

Бой завершился победой Пола в шестом раунде нокаутом. Вудли не сумел взять реванш за предыдущее поражение.

В первом поединке, состоявшемся в конце августа этого года, Джейк Пол одержал победу над Вудли раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.

Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год. За это время он провёл 26 поединков, выиграв 19 из них, а ещё семь закончились для него поражениями. В 2016 году он сумел стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.

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