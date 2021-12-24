Тренер Бетербиева высказался о потенциальном поединке с Альваресом

Марк Рэмси, тренер чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артура Бетербиева, высказался о потенциальном поединке с чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.



«Поединок с Саулем Альваресом был бы интересен сразу на нескольких уровнях. Вся наша команда хочет такой бой, он реально разжигает в нас огонь, особенно из-за того, что из себя представляет этот вызов. И если это случится, то мы выйдем на ринг не для того, чтобы просто отбыть номер, как другие. Мы выйдем туда, чтобы одержать победу над Канело», — приводит слова Марка Рэмси Le Journal de Montréal.



Напомним, в ночь на 7 ноября Альварес нокаутировал Калеба Планта в 11-м раунде, забрав себе последний недостающий пояс второго среднего веса. Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении.



Бетербиев провёл последний бой с американцем Маркусом Брауном. Поединок прошёл в ночь на 18 декабря по московскому времени на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершился победой россиянина нокаутом в девятом раунде. Для Артура это была уже пятая защита титула по версии IBF и вторая защита пояса WBC. Всего на счету российского боксёра теперь 17 побед в 17 поединках, все бои он выиграл нокаутом.

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