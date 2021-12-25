Кевин Ли и Диего Санчес проведут бой на турнире Eagle FC в Майами в марте

29-летний американский экс-боец UFC Кевин Ли и его 39-летний соотечественник Диего Санчес, претендовавший на пояс в лёгком весе UFC, проведут поединок на промоушене Хабиба Нурмагомедова – Eagle FC. Об этом сообщает BJ Penn.

Бывшие выдающиеся бойцы UFC Кевин Ли и Диего Санчес встретятся под знаменем Eagle FC в Майами (штат Флорида, США) 11 марта.

Бывший претендент на титул временного чемпиона в лёгком весе Ли (18-7 ММА) был недавно уволен Даной Уайт из UFC после неудач в 4 из 5 последних выступлений в октагоне. Вскоре после этого Ли подписал контракт с Eagle FC Хабиба Нурмагомедова, чтобы выступать в новой весовой категории промоушена 74,8 кг.

Диего Санчес в последний раз участвовал в UFC 253 в сентябре 2020 года, где проиграл единогласным решением Джейку Мэтьюзу. Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Санчес (30-13 ММА) выиграл 3-2 в своих последних пяти боях в целом.