Холл объяснил своё поражение от Топурии на UFC 264 невезением

Американский боец смешанных единоборств в полулёгком весе Райан Холл в рамках UFC оправдывает своё поражение от испанца Илии Топурия простым невезением.
«Я мог легко нокаутировать его первым же вращающимся ударом. Ему очень повезло. Если бы я был лучше или удачливее, и удар пришелся бы ему в висок, то это было бы здорово, можно было бы сказать: «Всё, до свидания!».
Но это не значит, что он не заслуживает победы. Могу сказать, что он полностью её заслужил», – передал слова Холла MMA Fighting.
Напомним, бой между Холлом и Топурией состоялся на турнире UFC 264 10 июля 2021 года. Топурия победил в первом раунде, нокаутировав Холла на 5-й минуте боя. У Топурии 11 побед из 11 боев (3 нокаутом, 7 сабмишеном и 1 решением судей). Холл победил в 9 боях из 11. Проигрыш Топурии прервал серию из 8 побед.
Видео ярких моментов боя Холл – Топурия доступно на «Чемпионате».
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