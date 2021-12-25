Джо Роган: Оливейра — настоящий монстр. Люди должны смириться с этим

Известный спортивный комментатор Джо Роган поделился мнением о чемпионе UFC в лёгком весе Чарльзе Оливейре. Напомним, недавно Оливейра успешно защитил свой титул, победив Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде.



«Чарльз — настоящий монстр. Многие об этом не думают, потому что было время, когда Оливейра проигрывал. Пол Фелдер перебил его, Каб Суонсон — нокаутировал. Но сейчас Чарльз выступает намного лучше и люди должны смириться с этим, а не вспоминать, что он проигрывал раньше.



Оливейра оказался в UFC, когда ему было всего 20 лет. Он рос и развивался в элитной организации. Чарльз выступал здесь долгое время, а потом достиг уровня, который позволяет ему удерживать пояс», – приводит слова Рогана Middle Easy.