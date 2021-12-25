«Не ешь много печенья на праздники». Мухаммад сделал выпад в адрес Чимаева, тот ответил

Боец UFC Белал Мухаммад сделал очередной выпад в адрес Хамзата Чимаева. Напомним, в последние дни два спортсмена регулярно обмениваются колкостями в социальных сетях и выражают желание подраться.



«Не ешь слишком много печенья на праздники», — написал Мухаммад в своём «твиттере».



«Я ем всё и собираюсь съесть тебя», — немедленно ответил Чимаев.



Последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.



Что касается Мухаммада, то он в последний раз в ночь на 19 декабря встретился с опытном Стивеном Томпсоном и уверенно победил своего соперника единогласным решением судей.