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«Помогаем друг другу стать лучше». Ислам Махачев показал фото с тренировки

«Помогаем друг другу стать лучше». Ислам Махачев показал фото с тренировки
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30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фотографию с тренировки.

«Помогаем друг другу стать лучше. Конкуренция делает нас сильнее», — подписал фото Махачев.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Ислама Махачева в «Инстаграме».

Следующий поединок Махачев проведёт с американцем иранского происхождения Бенеилом Дариушем. Бой состоится в ночь с 26 на 27 февраля в рамках UFC Fight Night.

В последний раз Махачев сражался с Дэном Хукером, победив его за счёт болевого приёма уже в первом раунде. Для российского бойца эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

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