«Невозможно — это всего лишь слово». Магомед Исмаилов показал скоростную работу на руках

Известный боец ММА Магомед Исмаилов поделился видео со своей тренировки. Исмаилов показал, как быстро работает на руках в стойке.
«Люди, сомневающиеся в тебе и твоих возможностях, прежде не верят в себя. Имеет значение только то, что говорят уверенные в себе и своих возможностях люди! Невозможно — это всего лишь слово! Только тебе решать, скажешь ты это слово или нет. Доброго вам дня, отличного настроения и много-много улыбок», — написал Исмаилов в своём «инстаграме».
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Исмаилов последний раз выходил в клетку в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл Владимиру Минееву, при этом Исмаилов даже потерял сознание. Напомним, это был их второй бой. В октябре 2018 года была зафиксирована ничья.
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