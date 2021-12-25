«Невозможно — это всего лишь слово». Магомед Исмаилов показал скоростную работу на руках

Известный боец ММА Магомед Исмаилов поделился видео со своей тренировки. Исмаилов показал, как быстро работает на руках в стойке.



«Люди, сомневающиеся в тебе и твоих возможностях, прежде не верят в себя. Имеет значение только то, что говорят уверенные в себе и своих возможностях люди! Невозможно — это всего лишь слово! Только тебе решать, скажешь ты это слово или нет. Доброго вам дня, отличного настроения и много-много улыбок», — написал Исмаилов в своём «инстаграме».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Исмаилов последний раз выходил в клетку в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл Владимиру Минееву, при этом Исмаилов даже потерял сознание. Напомним, это был их второй бой. В октябре 2018 года была зафиксирована ничья.