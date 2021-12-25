Минеев оседлал коня, полученного за победу в бою с Исмаиловым. Фото
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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев сел верхом на коня, которого ему подарили за победу, одержанную в поединке с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Соперники встречались на турнире AMC Fight Nights 105.
Сразу после боя Минееву вручили документы на русского рысака ногайского происхождения.
Фотографию можно посмотреть на странице seleznev.gos в «Инстаграме».
На AMC Fight Nights 105 Минеев и Исмаилов встречались уже во второй раз. Владимир в этом противостоянии победил техническим нокаутом в третьем раунде. Ранее Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья.
Недавно Исмаилов заявил, что зрители могут не ждать трилогии его противостояния с Минеевым.
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