Оливейра ответил на непоследовательные сообщения Гэтжи в свой адрес

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра поделился мнением об американском бойце Джастине Гэтжи. Оливейре не понравилось, что Гэтжи ведёт себя непоследовательно, когда высказывается о нём: оставляет комплиментарные отзывы при личном общении и колкости во время разговоров с прессой.

«Этот парень всё время несёт чушь. Когда мы встречаемся лицом к лицу, он говорит, что очень уважает меня. Но две минуты спустя уже заявляет, что разобьёт мне лицо, и говорит ещё кучу всякой чепухи. Парни вроде него раздувают шумиху и пытаются таким образом продавать бои», — приводит слова Оливейры MMA Fighting.



В последнем поединке Оливейра встречался с американцем Дастином Порье. Поединок проходил на турнире UFC 269 и завершился победой Чарльза удушающим приёмом.

Что касается Гэтжи, то он в последний раз сражался на турнире UFC 268, где ему противостоял экс-чемпион Bellator, соотечественник Майкл Чендлер. Победителем из той битвы вышел Джастин.