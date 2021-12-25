Гэтжи отреагировал на выпад Оливейры

Американский боец UFC Джастин Гэтжи ответил на критическое замечание от действующего чемпиона промоушена в лёгком весе, бразильца Чарльза Оливейры в свой адрес. Оливейре не понравилось, что Гэтжи ведёт себя непоследовательно, когда высказывается о нём: оставляет хвалебные отзывы при личном общении и говорит колкости во время разговоров с прессой.
«Чарльз, это называется уважением, идиот. У нас с тобой такая работа, что приходится разбивать лица. Моё уважение в ту ночь было таким же реальным, как и намерение отобрать у тебя всё в твоей стране», — написал Гэтжи на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в последнем бою Гэтжи сражался с экс-чемпионом Bellator Майклом Чендлером. Поединок проходил на турнире UFC 268 и завершился в пользу Джастина.
Оливейра последний бой провёл с американцем Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Чарльза удушающим приёмом.
- 25 декабря 2021
-
13:22
-
12:37
-
12:14
-
11:04
-
10:42
-
10:00
-
09:55
-
09:51
-
09:36
-
09:17
-
08:42
-
08:32
-
06:06
-
05:19
-
00:29
- 24 декабря 2021
-
23:30
-
22:47
-
21:41
-
21:38
-
20:49
-
19:53
-
18:37
-
17:49
-
16:43
-
16:26
-
15:54
-
15:43
-
14:40
-
14:25
-
13:27
-
12:57
-
12:44
-
11:56
-
11:24
-
11:08