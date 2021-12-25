Гэтжи отреагировал на выпад Оливейры

Американский боец UFC Джастин Гэтжи ответил на критическое замечание от действующего чемпиона промоушена в лёгком весе, бразильца Чарльза Оливейры в свой адрес. Оливейре не понравилось, что Гэтжи ведёт себя непоследовательно, когда высказывается о нём: оставляет хвалебные отзывы при личном общении и говорит колкости во время разговоров с прессой.

«Чарльз, это называется уважением, идиот. У нас с тобой такая работа, что приходится разбивать лица. Моё уважение в ту ночь было таким же реальным, как и намерение отобрать у тебя всё в твоей стране», — написал Гэтжи на своей странице в «Твиттере».



Напомним, в последнем бою Гэтжи сражался с экс-чемпионом Bellator Майклом Чендлером. Поединок проходил на турнире UFC 268 и завершился в пользу Джастина.

Оливейра последний бой провёл с американцем Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Чарльза удушающим приёмом.