Экс-чемпион мира Карл Фроч оценил шансы Артура Бетербиева победить Канело Альвареса

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился мыслями о потенциальном поединке между чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.
«Когда Канело перешёл в полутяжёлый вес, он грамотно подошёл к выбору соперника в лице Сергея Ковалёва, который приближается к заключительной стадии своей карьеры. Однако у Артура Бетербиева есть все шансы победить Канело в действительно классном поединке. Не думаю, что бой получился бы каким-то однобоким, потому что Бетербиев — сильный полутяжеловес. Он первый номер в дивизионе и представляет реальную угрозу», — приводит слова Фроча Sky Sports.
Бетербиев провёл последний бой с американцем Маркусом Брауном. Поединок прошёл в ночь на 18 декабря мск на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершился победой россиянина нокаутом в девятом раунде.
Альварес в ночь на 7 ноября нокаутировал в 11-м раунде Калеба Планта.
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