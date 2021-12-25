Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сэндхаген высказался о фаворите реванша Ян — Стерлинг

Сэндхаген высказался о фаворите реванша Ян — Стерлинг
Комментарии

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе, американец Кори Сэндхаген поделился мыслями о фаворите реванша между своим соотечественником Алджэмейном Стерлингом и россиянином Петром Яном. По мнению Сэндхагена, шансов на победу больше у Яна.

«Моё мнение основано на их первом бое, и вообще Ян просто хороший парень. Он действительно хорош. Стерлинг тоже хорош, но мне кажется, что Ян просто очень здорово защищается. Он представляет большую опасность в бою, а с таким соперником драться непросто», — приводит слова Сэндхагена MMA Fighting.

Ранее Стерлинг, являющийся действующим чемпионом промоушена в легчайшем весе, намекнул на возвращение в октагон уже в самое ближайшее время.

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму.

«Пётр Ян – велик! Стерлинг должен драться с ним за пояс». Доминатор – о старом скандале «Пётр Ян – велик! Стерлинг должен драться с ним за пояс». Доминатор – о старом скандале
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021