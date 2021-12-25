Сэндхаген высказался о фаворите реванша Ян — Стерлинг

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе, американец Кори Сэндхаген поделился мыслями о фаворите реванша между своим соотечественником Алджэмейном Стерлингом и россиянином Петром Яном. По мнению Сэндхагена, шансов на победу больше у Яна.



«Моё мнение основано на их первом бое, и вообще Ян просто хороший парень. Он действительно хорош. Стерлинг тоже хорош, но мне кажется, что Ян просто очень здорово защищается. Он представляет большую опасность в бою, а с таким соперником драться непросто», — приводит слова Сэндхагена MMA Fighting.



Ранее Стерлинг, являющийся действующим чемпионом промоушена в легчайшем весе, намекнул на возвращение в октагон уже в самое ближайшее время.



Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму.