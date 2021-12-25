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Аскар Аскаров узнал имя следующего соперника. Названа дата боя

Аскар Аскаров узнал имя следующего соперника. Названа дата боя
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Боец UFC в наилегчайшем весе, россиянин Аскар Аскаров следующий бой проведёт с новозеландцем Каем Кара-Франсом. Поединок состоится 26 марта на турнире UFC on ESPN. Об этом информирует MMA Junkie, ссылаясь на свои источники.

Напомним, не так давно Аскаров бросил вызов Кара-Франсу.

«Надо послать Кая Кара-Франса в Дагестан на один год, чтобы он научился бороться. Может быть, он сможет бороться со мной после того, как я буду издеваться над ним, как над ребёнком», — писал Аскар.

Последний бой российский боец провёл последний бой 7 марта на турнире UFC 259, где одержал победу единогласным решением судей в противостоянии с Джозефом Бенавидесом. В UFC на его счету три победы кряду, а его дебютный поединок завершился вничью.

Что касается Кара-Франса, то он последний раз выходил в октагон на турнире UFC 269, одолев американца Коди Гарбрандта техническим нокаутом в первом раунде.

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