Аскар Аскаров узнал имя следующего соперника. Названа дата боя

Боец UFC в наилегчайшем весе, россиянин Аскар Аскаров следующий бой проведёт с новозеландцем Каем Кара-Франсом. Поединок состоится 26 марта на турнире UFC on ESPN. Об этом информирует MMA Junkie, ссылаясь на свои источники.



Напомним, не так давно Аскаров бросил вызов Кара-Франсу.



«Надо послать Кая Кара-Франса в Дагестан на один год, чтобы он научился бороться. Может быть, он сможет бороться со мной после того, как я буду издеваться над ним, как над ребёнком», — писал Аскар.



Последний бой российский боец провёл последний бой 7 марта на турнире UFC 259, где одержал победу единогласным решением судей в противостоянии с Джозефом Бенавидесом. В UFC на его счету три победы кряду, а его дебютный поединок завершился вничью.

Что касается Кара-Франса, то он последний раз выходил в октагон на турнире UFC 269, одолев американца Коди Гарбрандта техническим нокаутом в первом раунде.