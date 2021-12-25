«Такие деньги за эту клоунаду?» Харитонов раскритиковал гонорары А. Емельяненко и Тарасова

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов ответил на вопрос о возможном поединке с соотечественником Александром Емельяненко, а также выразил мнение, что Емельяненко и блогер Артём Тарасов за свой бой получили слишком много.
«Если он вообще не сопьётся, живой останется… Если кто-то предложит, но никто не предлагает. Все только говорят, а так никто. Недавно мне позвонили. Говорят, что уже идут переговоры с моим менеджером. А я: «Да вы чего — я бы об этом знал бы точно».
Со мной никто не разговаривал. Уже распланировали себе бой по ММА, по боксу, но никаких предложений нет. Все только говорят, а если предлагают, то заявляют, что Сергей хочет большие деньги. Какие большие деньги? Это сколько? Если они платят десять миллионов Емельяненко, а Тарасову — пять. За эту клоунаду. Не видел бой, но видел его отрывки. За что платить людям такие деньги? Здесь у нас чемпионы мира в ACA такие деньги получают», — сказал Харитонов в интервью на канале ISTOKIYA MUSIC в YouTube.
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