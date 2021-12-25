Джо Роган: Хабиб может победить кого угодно, кроме, может быть, Оливейры

Известный спортивный комментатор Джо Роган в эфире своего подкаста поделился мнением о потенциальном поединке бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и действующего чемпиона организации Чарльза Оливейры.
«Хабиб может победить практически кого угодно, кроме, может быть, Оливейры. Это был бы очень хороший бой, и, знаете, он ещё может случиться. В какой-то момент Хабиб может решиться на это», — сказал Джо Роган в эфире своего подкаста.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. 19 марта 2021 года президент организации Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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