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Головкин проведёт следующий бой в марте или апреле 2022 года

Головкин проведёт следующий бой в марте или апреле 2022 года
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Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин следующий поединок проведёт в марте или апреле 2022 года. Как и ожидалось, его соперником станет чемпион мира по версии WBA Super Рёта Мурата.

«Геннадий Головкин должен был подраться в декабре. Судя по всему, его поединок с Муратой состоится в марте или апреле», — приводит слова известного промоутера Эдди Хирна Boxingnews24.

Поединок Головкина и Мураты должен был состояться 29 декабря в Сайтаме, но был перенесён из-за вспышки нового типа коронавируса. Встреча с японцем станет для Головкина первой с декабря 2020 года. Тогда он досрочно победил обязательного претендента на титул по версии IBF Камила Шеремету. Мурата в предыдущей схватке одолел Стивена Батлера.

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