Хабиб Нурмагомедов оценил выступления Ислама Махачева в 2021 году

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов оценил выступления соотечественника Ислама Махачева в 2021 году.
«2021 год однозначно был лучшим в карьере Ислама. По моему мнению он входит в тройку лучших бойцов UFC этого года. 2022 год мы заберём ещё увереннее», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.
Следующий поединок Махачев проведёт с американцем иранского происхождения Бенеилом Дариушем. Бой состоится в ночь с 26 на 27 февраля в рамках UFC Fight Night.
В последний раз Махачев сражался с Дэном Хукером, победив его за счёт болевого приёма уже в первом раунде. Для российского бойца эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Всего в 2021 году Махачев записал на свой счёт три победы в трёх поединках.
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