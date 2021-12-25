Доминик Круз не помнит, как побывал в нокдауне в победном бою с Педро Муньосом

Американский боец смешанного стиля Доминик Круз признался, что не знал, что побывал в нокдауне в бою с Педро Муньосом на турнире UFC 269. Тот поединок продлился три раунда. Круз победил единогласным решением судей.
«Ты не можешь быть полностью счастлив, когда тебя уронили в бою. Я вообще не знал, что это произошло. Понятия не имел, что получил этот удар, думал, что потерял равновесие при размене. После этого я уже посмотрел запись, он попал по мне ударом и добавил хук. Будто этого момента вообще не существовало. Я думал, что не пропускал ударов.
Всё остальное время я был в сознании, только в этот момент моё тело перешло на режим автопилота. Думаю, по этой причине важно проводить спарринги, ты не всегда будешь так хорош. Не всегда ты можешь быть молотком. Поэтому на тренировках я был гвоздём, а за пятираундовую сессию сменялись по несколько соперников», — цитирует Круза MMAFighting.
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