Доминик Круз не помнит, как побывал в нокдауне в победном бою с Педро Муньосом

Американский боец смешанного стиля Доминик Круз признался, что не знал, что побывал в нокдауне в бою с Педро Муньосом на турнире UFC 269. Тот поединок продлился три раунда. Круз победил единогласным решением судей.



«Ты не можешь быть полностью счастлив, когда тебя уронили в бою. Я вообще не знал, что это произошло. Понятия не имел, что получил этот удар, думал, что потерял равновесие при размене. После этого я уже посмотрел запись, он попал по мне ударом и добавил хук. Будто этого момента вообще не существовало. Я думал, что не пропускал ударов.



Всё остальное время я был в сознании, только в этот момент моё тело перешло на режим автопилота. Думаю, по этой причине важно проводить спарринги, ты не всегда будешь так хорош. Не всегда ты можешь быть молотком. Поэтому на тренировках я был гвоздём, а за пятираундовую сессию сменялись по несколько соперников», — цитирует Круза MMAFighting.