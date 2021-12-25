Исмаилов: Шлеменко должен понимать, что в него будут лететь пушки

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился мыслями о предстоящем поединке с Александром Шлеменко.
«Мог ли я подраться с Владимиром Минеевым? Мог, да. И до второго боя с Минеевым мог, и до третьего… Противостояние Исмаилов — Шлеменко всегда самое актуальное, к нему всегда будет интерес. Но сейчас сначала посмотрим, как у Шлема пройдёт поединок с Фаридуном Одиловым.
Кто-то воспринимает противостояние с Минеевым как принципиальное и меня этим сильно загоняет. Я говорю, что не нужно воспринимать это как что-то принципиальное. Это обычный бой, и всё равно нас судья разнимет и разведёт по углам, когда будет гонг. Это уже не личный вопрос решается, а спортивный. Раньше у меня был пунктик, я переживал: «Ай, уай! А что, если я проиграю? Что будет?!». А сейчас я свободный человек. Я знаю, что ничего не будет, хвала всевышнему. Меня тяжело будет задеть. И когда я выйду в следующий раз в клетку, вы увидите свободного человека, а это в моём случае очень опасно.
Шлеменко должен понимать, что в него будут лететь пушки. И очень много. Это не то, что он испытывал в своих прошлых противостояниях. Просто мы отправим в него залпы орудий: «Туф-туф-туф!»
Не будет борьбы? Ну почему? Это же ММА. Знаешь, вот в бою с Минеевым не было грэпплинга. Но на самом деле он у меня есть, просто я его не использовал. Был где-то принципиальным, где-то хотел кому-то что-то доказать. Сейчас ничего никому доказывать не собираюсь. Теперь вы увидите совершенно другого человека в клетке», — цитирует Исмаилова Sport24.
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