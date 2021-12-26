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«Альберт даже не дал опомниться сопернику». Лебедев о победе Батыргазиева над Мансалиньей

«Альберт даже не дал опомниться сопернику». Лебедев о победе Батыргазиева над Мансалиньей
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Российский боксёр Альберт Батыргазиев завоевал титул интернационального чемпиона в полулёгком весе по версии IBF. В поединке в рамках вечера бокса в Москве Батыгазиев одержал победу над венесуэльским боксёром Франклином Мансанильей. Бой завершился победой Батыргазиева техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев прокомментировал исход этого боя.

«Победа на самом деле заслуженная и оправданная, Альберт даже не дал опомниться своему сопернику. Хотя Франклин хорошо сопротивлялся, но Альберт хорошенько насыпал ему по голове. Надеюсь, что Альберт станет ещё лучше, станет достойным пополнением в наших рядах», — цитирует Лебедева «РБК Спорт».

Эта победа стала для Батыргазиева пятой в пяти поединках в профессиональном боксе. Все победы Батыргазиев праздновал досрочно. Мансанилья потерпел восьмое поражение в 28 поединках в карьере.

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