Стерлинг обратился к Яну: скоро увидимся, мой русский заклятый враг

Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем дивизионе Алджамейн Стерлинг и российский боец Пётр Ян проведут реванш в 2022 году.

Американский боец обратился к Петру Яну на своей странице в «Инстаграме»: «Яна в начале 2022 года ждёт рождественская взбучка. Скоро увидимся, мой русский заклятый враг».

Несколько дней назад Стерлинг уже высказывался по поводу предстоящего боя в своём «Инстаграме», тогда американец написал, что с нетерпением ждёт поединка.

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму.