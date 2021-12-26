«Нельзя так относиться». Кремлёв объяснил своё жёсткое высказывание в адрес Гассиева

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв прокомментировал своё высказывание в адрес известного боксёра Мурата Гассиева. Напомним, когда Гассиев написал, что снимается с боя против Андрея Руденко из-за травмы, Кремлёв оставил в «Инстаграме» комментарий: «Видимо, хейтеры правы. Твоё время ушло, брат».
«Смотрите, за два дня до этого Гассиев начал шутить надо мной. Я писал, что надо употреблять натуральные продукты и всё такое. Мурат начал ставить моё лицо в „сториз“ видео, где он завтракает. Я ему написал, что обязательно отомщу. И тут происходит эта ситуация с травмой, он пишет про хейтеров и так далее.
Ну как можно своих болельщиков называть хейтерами? Если они тебя ругают — принимай это. Нельзя так относиться. Надо наоборот было сказать, что подвёл, извиниться. Я в комментариях просто поддержал болельщиков и написал такое, мол, правы они. На самом деле, мы посмеялись. Ему надо собраться, на самом деле. Хочется, чтобы он быстрее восстановился», — сказал Кремлёв в эфире «России 24».
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