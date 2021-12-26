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Умар Кремлёв: бойцы ММА — это спортсмены, которые не смогли состояться в борьбе или боксе

Умар Кремлёв: бойцы ММА — это спортсмены, которые не смогли состояться в борьбе или боксе
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Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв поделился мнением о популярности и финансовой составляющей смешанных единоборств.

«Никогда в жизни смешанные единоборства не получат те финансы, которые есть в боксе. Бокс любят во всём мире и в каждой стране. Он более популярен, чем ММА, здесь нельзя сравнивать. Культура спорта в смешанных единоборствах отсутствует, без обид. Что такое ММА? Это те спортсмены, которые не смогли состояться в борьбе, в боксе, в рукопашных боях. Естественно, они уходят в ММА, где пытаются себя реализовать. Я — за то, чтобы развивались классические виды, там есть культура, дисциплина. Там ты не нарушаешь правил, лежачих не бьёшь.

Даже взять пандемию. Сколько мы видели скандалов с бойцами ММА? Самое плохое там, это мышление — если ударили, надо добивать. Не хочется говорить про негатив, но хочется пожелать разным федерациям ММА: помимо развития спорта, нужно заниматься воспитанием спортсменов. Сейчас все хотят заработать денег и хайпануть. Вот из-за за этого я не поддерживаю ММА, там нет культуры спорта», — рассказал Кремлёв в эфире «России 24».

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