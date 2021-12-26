«Он вызвал бы колоссальный интерес в России». Власов высказался о возможном бое с Биволом
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Экс-претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе, россиянин Максим Власов высказался о потенциальном бое с соотечественником, действующим чемпионом мира по версии WBA Дмитрием Биволом.
«Естественно, были разговоры о поединке с Биволом. Я считаю, что этот бой вызвал бы колоссальный интерес в России. За рубежом тоже был бы интерес, но не такой, как здесь. Я думаю, что провести такой бой лично для меня было бы суперкруто.
Кто лучше — Бивол или Бетербиев? Это покажет их очная встреча. Они разные совершенно, и здесь только бой может рассудить, кто из них лучше», — сказал Власов в интервью на канале USACHEV TV в YouTube.
В последнем поединке Власов победил бывшего претендента на титул временного чемпиона мира Феликса Валеру.
Новость по темеМаксим Власов победил Феликса Валеру на турнире в Москве
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