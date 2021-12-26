Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он вызвал бы колоссальный интерес в России». Власов высказался о возможном бое с Биволом

«Он вызвал бы колоссальный интерес в России». Власов высказался о возможном бое с Биволом
Комментарии

Экс-претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе, россиянин Максим Власов высказался о потенциальном бое с соотечественником, действующим чемпионом мира по версии WBA Дмитрием Биволом.

«Естественно, были разговоры о поединке с Биволом. Я считаю, что этот бой вызвал бы колоссальный интерес в России. За рубежом тоже был бы интерес, но не такой, как здесь. Я думаю, что провести такой бой лично для меня было бы суперкруто.

Кто лучше — Бивол или Бетербиев? Это покажет их очная встреча. Они разные совершенно, и здесь только бой может рассудить, кто из них лучше», — сказал Власов в интервью на канале USACHEV TV в YouTube.

В последнем поединке Власов победил бывшего претендента на титул временного чемпиона мира Феликса Валеру.

Новость по теме
Максим Власов победил Феликса Валеру на турнире в Москве
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021