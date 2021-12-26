Порье подшутил над Диазом, Макгрегором и Ковингтоном

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье поздравил всех с Рождеством. При этом Дастин акцентировал внимание, что поздравления не касаются Нейта Диаза, Конора Макгрегора и Колби Ковингтона.



«Всем счастливого Рождества! Кроме Нейта, Конора и Колби. Но все остальные надеются, что у вас будет отличный день!» — написал Порье в своём «твиттере».



В последнем поединке Порье встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе.



Диаз изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но он не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.



Макгрегор в настоящее время не принимает участия в соревнованиях, чтобы полностью восстановиться от травмы, которую получил в проигранном поединке с Порье.