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Порье подшутил над Диазом, Макгрегором и Ковингтоном

Порье подшутил над Диазом, Макгрегором и Ковингтоном
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье поздравил всех с Рождеством. При этом Дастин акцентировал внимание, что поздравления не касаются Нейта Диаза, Конора Макгрегора и Колби Ковингтона.

«Всем счастливого Рождества! Кроме Нейта, Конора и Колби. Но все остальные надеются, что у вас будет отличный день!» — написал Порье в своём «твиттере».

В последнем поединке Порье встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе.

Диаз изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но он не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.

Макгрегор в настоящее время не принимает участия в соревнованиях, чтобы полностью восстановиться от травмы, которую получил в проигранном поединке с Порье.

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