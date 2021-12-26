Хабиб: надевая маски — не забывайте, что есть люди, которые видели вас без масок
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своём «инстаграме», где в шутку высказался о масках.
«Надевая маски — не забывайте, что есть люди, которые видели вас без масок», — написал Хабиб.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».
Последним поединком в карьере Нурмагомедова стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после битвы россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в ММА. В активе Хабиба 29 побед в 29 поединках, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
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