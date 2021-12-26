«Если не бить жену, семейный праздник может быть веселее». Дэн Хукер оскорбил Джона Джонса

Новозеландский боец UFC Дэн Хукер резко высказался о бывшем чемпионе промоушена в полутяжёлом весе Джоне Джонсе. Сперва в своём «твиттере» Дэн написал следующее:
«Представь, что ты избил пятерых, и ни один из них не является твоей женой».
На что Джонс ответил:
«Ты опускаешь каждую возможности заявить о себе и быть ближе к твоему приятелю Иззи. Ты не можешь достичь величия, поэтому просто заходишь в Интернет и нападаешь на того, у кого оно есть. Примерно так».
«Лайфхак: если не бить жену, семейный праздник может стать веселее. Счастливого Рождества, сучка», — подытожил Хукер.
Напомним, Джонса арестовали в сентябре по подозрению в домашнем насилии. Спортсмену были предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений и взломе автомобиля. В середине декабря стало известно, что Джон заключил сделку о признании вины с прокуратурой штата Невада.
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