Экс-глава промоушена Affliction рассказал, как А Емельяненко пытался украсть у него часы

Экс-президент промоушена Affliction Том Атенсио рассказал, как на одной из вечеринок в Санкт-Петербурге встретил российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, и как тот попытался украсть у него часы.
«Вы хоть раз видели его вживую? Он крупный парень. Обычно я никогда не навязываюсь, но тут я сам протянул руку: «Алекс, я Том из Affliction». Он, конечно, не знал, кто я такой, но пожал мне руку. И когда он её жал, в то же самое время он начал расстегивать ремешок на моих часах! Он начал стягивать с меня часы! Я закричал «Нет!», резко их схватил и побежал наверх.
Я был в потерянном, возбуждённом состоянии. «Неужели он правда пытался украсть мои часы? Это какая-то шутка». Он стягивал их с этим русским непроницаемым лицом, как у Фёдора», — приводит слова Атенсио «Газета.Ru» со ссылкой на Lytes Out Podcast.
- 26 декабря 2021
-
13:28
-
12:26
-
12:12
-
11:43
-
10:57
-
10:20
-
10:19
-
10:18
-
09:43
-
09:19
-
09:18
-
08:49
-
08:02
-
00:56
- 25 декабря 2021
-
23:59
-
23:54
-
22:02
-
21:23
-
21:02
-
20:27
-
19:48
-
18:53
-
17:52
-
16:16
-
15:04
-
14:13
-
13:22
-
12:37
-
12:14
-
11:04
-
10:42
-
10:00
-
09:55
-
09:51
-
09:36