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Экс-глава промоушена Affliction рассказал, как А Емельяненко пытался украсть у него часы

Экс-глава промоушена Affliction рассказал, как А Емельяненко пытался украсть у него часы
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Экс-президент промоушена Affliction Том Атенсио рассказал, как на одной из вечеринок в Санкт-Петербурге встретил российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, и как тот попытался украсть у него часы.

«Вы хоть раз видели его вживую? Он крупный парень. Обычно я никогда не навязываюсь, но тут я сам протянул руку: «Алекс, я Том из Affliction». Он, конечно, не знал, кто я такой, но пожал мне руку. И когда он её жал, в то же самое время он начал расстегивать ремешок на моих часах! Он начал стягивать с меня часы! Я закричал «Нет!», резко их схватил и побежал наверх.

Я был в потерянном, возбуждённом состоянии. «Неужели он правда пытался украсть мои часы? Это какая-то шутка». Он стягивал их с этим русским непроницаемым лицом, как у Фёдора», — приводит слова Атенсио «Газета.Ru» со ссылкой на Lytes Out Podcast.

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