Ян — о Стерлинге: на этот раз я уничтожу этого маленького нытика ещё эффектнее

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян высказался об обладателе пояса чемпиона промоушена в этом же весе Алджэмейне Стерлинге, заявив, что в следующий раз расправится с ним куда эффектнее.

«Дружеское напоминание о том, что Алга — моя сучка. На этот раз я уничтожу этого маленького нытика ещё эффектнее», — написал Пётр в своём «твиттере».

Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.



Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.