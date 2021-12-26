Вагабов назвал себя лучшим полутяжеловесом в России
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Чемпион AMC Fight Nights Вагаб Вагабов рассказал, что считает себя лучшим российским полутяжеловесом.
«Могу ли я назвать Вадима Немкова лучшим полутяжеловесом в России? Самый лучший российский полутяжеловес на сегодняшний день — это Вагаб Вагабов. Вот кого я могу назвать. Если я буду драться в Bellator, я буду идти за титулом, а на сегодняшний день титулом владеет Вадим Немков. Поэтому мне интересен этот бой», – сказал Вагабов на YouTube-канале Александра Лютикова.
В главном событии турнира лиги Pravda Fighting Championship, который состоялся 25 декабря в Москве, Вагабов единогласным решением судей выиграл у Дамила Шарафутдинова (39-37, 40-36, 40-36). Бой проходил по правилам бокса и состоял из четырёх раундов.
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