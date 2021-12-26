Чендлер: мы все ошибались насчёт Оливейры. Я бы вообще назвал его бойцом года
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Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер рассказал, что считает чемпиона UFC бразильца Чарльза Оливейру лучшим бойцом в этом году.
«То, что сделал Оливейра в этом году, вызывает только уважение. Когда я приходил в UFC, то не мог и подумать, что буду драться за титул с ним.
Он был в лиге так давно, и теперь, наконец, завоевал чемпионство, а затем сумел его защитить против едва ли не лучшего бойца в лёгком весе, претендента номер 1, Дастина Порье. Я бы назвал Оливейру бойцом года», – приводит слова Чендлера MMAFighting.
Напомним, схватка Оливейры и Чендлера возглавила турнир UFC 262 в мае 2021 года. Бразилец нокаутировал Майкла во втором раунде и стал новым чемпионом лиги в лёгком весе.
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