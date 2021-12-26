Ломаченко переплавил часть олимпийских медалей на подарок отцу

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко переплавил часть своих олимпийских медалей, чтобы сделать из них нательный крест для своего отца Анатолия Ломаченко.
Ломаченко передал мастерской две золотые медали с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Из них был сделан нательный крест. Для его изготовления полностью олимпийские медали переплавлять не стали, а отпилили с каждой по небольшому куску.
Публикация доступна в «инстаграме» Крестик Резной.
Напомним, ранним утром 12 декабря Василий Ломаченко выступил в главном событии турнира в Нью-Йорке. Его соперником стал представитель Ганы Ричард Комми. Украинец тотально доминировал и одержал уверенную победу по очкам. Этот успех стал для него вторым в 2021 году. Ранее он досрочно остановил Масаёси Накатани.
У Василия Ломаченко после победы в бою с Ричардом Комми стало 16 побед (из них 11 нокаутом) и 2 поражения, а у самого Комми теперь 30 побед (27 нокаутом) и 4 поражения.
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