Артур Бетербиев: Москва встретила душевно

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев выложил в своём «инстаграме» видео после возвращения в Россию из Канады.

«Вернулся на родину! Москва встретила душевно. Завтра уже вылетаю в Грозный!» — написал Бетербиев.

Публикация доступна в «инстаграме» Артура Бетербиева.

Бетербиев провёл бой с американцем Маркусом Брауном. Поединок прошёл в ночь на 18 декабря по московскому времени на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершился победой россиянина нокаутом в девятом раунде. Для Артура это была уже пятая защита титула по версии IBF и вторая защита пояса WBC. Всего на счету российского боксёра теперь 17 побед в 17 поединках, все бои он выиграл нокаутом.