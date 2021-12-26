Артур Бетербиев: Москва встретила душевно
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Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев выложил в своём «инстаграме» видео после возвращения в Россию из Канады.
«Вернулся на родину! Москва встретила душевно. Завтра уже вылетаю в Грозный!» — написал Бетербиев.
Публикация доступна в «инстаграме» Артура Бетербиева.
Бетербиев провёл бой с американцем Маркусом Брауном. Поединок прошёл в ночь на 18 декабря по московскому времени на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершился победой россиянина нокаутом в девятом раунде. Для Артура это была уже пятая защита титула по версии IBF и вторая защита пояса WBC. Всего на счету российского боксёра теперь 17 побед в 17 поединках, все бои он выиграл нокаутом.
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