«Дана Уайт — умный бизнесмен». Корейский Зомби считает, что братья Пол окажутся в UFC

Боец Чон Чхан Сон по прозвищу Корейский Зомби дал комментарий по поводу возможного участия братьев Пол в UFC.
«Я думаю, что эти братья планируют туда попасть. Логан сказал, что уходит из бокса. Я не уверен, что Логан и Джейк в хороших отношениях с Даной Уайтом. Джейк не один раз задевал его в «Твиттере».
Примет ли UFC Логана и Джейка Пола?.. Да с распростёртыми объятиями. Дана Уайт — умный бизнесмен, и он будет делать всё, что выгодно для бизнеса», — сказал Чон Чхан Сон на одном из YouTube-каналов.
Напомним, недавно Джейк Пол провёл бой с 39-летним экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли и во второй раз одержал над ним победу. В первом поединке, состоявшемся в конце августа этого года, Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74. После этого Пол обратился к главе UFC.
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