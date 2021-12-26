Шон О'Мэлли — об ударах братьев Диаз: они бьют на 60-70 процентов от своей силы

Американский боец UFC Шон О'Мэлли дал комментарий по поводу ударной техники братьев Диаз.

«Они бьют на процентов 60-70 от своей силы. Большинство же моих ударов на 100 процентов. Все мои удары мощные.



Каждым своим ударом я могу уничтожить соперника», — сказал О'Мэлли на YouTube-канале FULL SEND PODCAST.

В ночь на 12 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» проходил турнир UFC 269. В рамках основного карда американец Шон О'Мэлли победил бразильца Раулиана Пэйву.



Поединок продлился всего один раунд. Шон О'Мэлли одержал победу техническим нокаутом.



До этого предыдущий бой Шона состоялся в июле 2021 года. Его соперником был дебютант UFC Крис Моутинью. О'Мэлли победил техническим нокаутом в третьем раунде.