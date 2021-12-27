Бетербиев выразил Кадырову «персональную благодарность» за поддержку

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев выразил Рамзану Кадырову благодарность за поддержку.

«Любая поддержка очень важна и приятна. Но тёплый приём на родной земле, от людей, среди которых ты рос — это совершенно особенное событие.

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Хочу от всей души поблагодарить всех за такую встречу! Персональная благодарность главе Чеченской республики Рамзану Кадырову за всю поддержку, которую он оказывает мне и всему боксу», — написал Бетербиев в своём «инстаграме».

Последний бой Бетербиев провёл с американцем Маркусом Брауном. Поединок прошёл в ночь на 18 декабря по московскому времени на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершился победой россиянина нокаутом в девятом раунде. Для Артура это была уже пятая защита титула по версии IBF и вторая защита пояса WBC. Всего на счету российского боксёра теперь 17 побед в 17 поединках, все бои он выиграл нокаутом.