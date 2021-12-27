Боксёр-тяжеловес Дэнни Келли погиб на глазах у семьи в результате перестрелки на дороге

30-летний американский боксёр-тяжеловес Дэнни Келли (10-3-1) был убит на глазах у своей девушки и трех детей в канун Рождества в результате перестрелки на дороге, сообщает BoxingScene.
По сведениям полиции Кенни ехал на праздничную встречу со своими детьми и девушкой в пятницу днём, когда подозреваемый остановился рядом с его автомобилем и открыл огонь по нему.
«В настоящее время детективы выясняют, является ли это следствием какой-либо конфликтной ситуации на дороге», — гласит заявление местных правоохранительных органов.
Отмечается, что подруга Келли и трое его детей не пострадали во время стрельбы.
Келли не выходил на ринг с октября 2019 года, после того как нокаутировал Ника Киснера в двух раундах. В его карьере было 10 побед, три поражения и девять побед нокаутом. Его три поражения в карьере состоялись Адама Ковнацки, Стивена Шоу и Эйвери Гибсона — все по решению судей.
- 27 декабря 2021
-
01:55
-
00:42
- 26 декабря 2021
-
23:46
-
23:37
-
22:39
-
21:49
-
20:28
-
19:39
-
18:45
-
18:13
-
17:08
-
16:47
-
16:08
-
15:08
-
14:25
-
13:28
-
12:26
-
12:12
-
11:43
-
10:57
-
10:20
-
10:19
-
10:18
-
09:43
-
09:19
-
09:18
-
08:49
-
08:02
-
00:56
- 25 декабря 2021
-
23:59
-
23:54
-
22:02
-
21:23
-
21:02
-
20:27