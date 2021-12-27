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Боксёр-тяжеловес Дэнни Келли погиб на глазах у семьи в результате перестрелки на дороге

Боксёр-тяжеловес Дэнни Келли погиб на глазах у семьи в результате перестрелки на дороге
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30-летний американский боксёр-тяжеловес Дэнни Келли (10-3-1) был убит на глазах у своей девушки и трех детей в канун Рождества в результате перестрелки на дороге, сообщает BoxingScene.

По сведениям полиции Кенни ехал на праздничную встречу со своими детьми и девушкой в пятницу днём, когда подозреваемый остановился рядом с его автомобилем и открыл огонь по нему.

«В настоящее время детективы выясняют, является ли это следствием какой-либо конфликтной ситуации на дороге», — гласит заявление местных правоохранительных органов.

Отмечается, что подруга Келли и трое его детей не пострадали во время стрельбы.

Келли не выходил на ринг с октября 2019 года, после того как нокаутировал Ника Киснера в двух раундах. В его карьере было 10 побед, три поражения и девять побед нокаутом. Его три поражения в карьере состоялись Адама Ковнацки, Стивена Шоу и Эйвери Гибсона — все по решению судей.

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