Катмен Ломаченко: не дать Василию шанс вернуть титулы — одно из худших преступлений века

Катмен бывшего чемпиона мира в трёх категориях Василия Ломаченко Расс Анбер высказался о карьере украинского боксёра.



«Я уже говорил, что многие фанаты бокса и СМИ хуже всех с точки зрения того, что в один прекрасный день они называют кого-то героем, а на следующий день списывают его со счетов. Отсутствие уважения к Ломе после того, как он проиграл Теофимо Лопесу в ближнем бою, было безумием. Люди обращались с ним так, как будто его не существовало.



После боя с Лопесом Лома сражался с двумя живыми противниками, двумя ведущими легковесами, с которыми мало кто хочет драться, и ему до сих пор не дали шанса вернуть титулы, который он потерял против Лопеса, что я считаю преступным деянием, одним из худших преступных деяний в боксе этого столетия.



Подумайте на мгновение о том, чего достиг Лома – от его невероятного любительского рекорда до 15 титулов чемпиона мира в 18 профессиональных боях, до того, что он был самым быстрым человеком, выигравшим титулы чемпиона мира в трёх дивизионах, до образцового поведения, которое он всегда показывал на ринге и вне его», – цитирует Анбера Boxing Social.