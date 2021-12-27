Марина Родригес на русском языке отреагировала на совместный проект UFC и «Чемпионата»

34-летняя бразильянка Марина Родригес на русском языке отреагировала на совместное голосование UFC и «Чемпионата» за женщину-бойца года.

Напомним, «Чемпионат» вместе с UFC продолжает определять главные события уходящего года. В номинации «Боец года» среди женщин, помимо Родригес, принимают участие Валентина Шевченко, Джулианна Пенья и Роуз Намаюнас.

Также любителям смешанных единоборств предложено выбрать победителя в таких номинациях, как: «Боец года» среди мужчин, «Нокаут года», «Апсет года», «Сабмишен года», «Прорыв года» и «Бой года». После голосования каждый получит промокод на 1 месяц на UFC Fight Pass.

Свой последний бой Родригес провела с американкой Маккензи Дерн. В этом поединке она одержала победу единогласным решением судей.