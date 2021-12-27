В Top Rank готовы организовать бой Ломаченко — Камбосос в первой половине 2022 года

Президент Top Rank Тодд Дюбоф рассказал о готовности организовать бой между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом в первой половине 2022 года.
«Ломаченко дал нам и своей команде понять, что Камбосос — это тот бой, который он хотел бы получить. Мы пытаемся обсудить с ними возможность проведения этого поединка в первой половине следующего года».
Ломаченко является примером многих вещей в спорте. Он был агрессивно настроен — он вышел из любителей и сражался за титул чемпиона мира уже в своём втором бою. Он не смотрит на неудачи как на снижение своей ценности. Он смотрит на это как на перезагрузку, чтобы двигаться вперёд.
Он вернулся с двумя блестящими победами и никогда не говорит «нет» ни одному сопернику. Он хочет вернуть свои титулы», — приводит слова Дюбофа Sky Sports.
Напомним, ранним утром 12 декабря Василий Ломаченко выступил в главном событии турнира в Нью-Йорке. Его соперником стал представитель Ганы Ричард Комми. Украинец тотально доминировал и одержал уверенную победу по очкам. Этот успех стал для него вторым в 2021 году. Ранее он досрочно остановил Масаёси Накатани.
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