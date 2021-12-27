«Шлеменко лучше не моргать». Исмаилов снял забавное видео с выключателем

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов выложил забавное видео с выключателем в своём «инстаграме».
«Как-то Мухаммед Али сказал, что в спальне, перед сном, он бил по выключателю и успевал лечь в постель, пока не погас свет.
Саша Шлеменко, лучше тебе не моргать, когда мы зайдём в клетку», — гласит подпись бойца.
Исмаилов последний раз выходил в клетку в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл Владимиру Минееву, при этом Исмаилов даже потерял сознание. Напомним, это был их второй бой. В октябре 2018 года была зафиксирована спорная ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии ММА.
Следующий бой Магомед проведёт с Александром Шлеменко летом в рамках турнира RCC. Шлеменко также предыдущий раз появлялся в клетке в октябре. На турнире лиги Eagle FC он по очкам победил Артура Гусейнова.
- 27 декабря 2021
-
13:49
-
12:51
-
11:25
-
10:12
-
09:26
-
08:30
-
01:55
-
00:42
- 26 декабря 2021
-
23:46
-
23:37
-
22:39
-
21:49
-
20:28
-
19:39
-
18:45
-
18:13
-
17:08
-
16:47
-
16:08
-
15:08
-
14:25
-
13:28
-
12:26
-
12:12
-
11:43
-
10:57
-
10:20
-
10:19
-
10:18
-
09:43
-
09:19
-
09:18
-
08:49
-
08:02
-
00:56