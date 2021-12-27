«Шлеменко лучше не моргать». Исмаилов снял забавное видео с выключателем

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов выложил забавное видео с выключателем в своём «инстаграме».

«Как-то Мухаммед Али сказал, что в спальне, перед сном, он бил по выключателю и успевал лечь в постель, пока не погас свет.

Саша Шлеменко, лучше тебе не моргать, когда мы зайдём в клетку», — гласит подпись бойца.

Исмаилов последний раз выходил в клетку в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл Владимиру Минееву, при этом Исмаилов даже потерял сознание. Напомним, это был их второй бой. В октябре 2018 года была зафиксирована спорная ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии ММА.



Следующий бой Магомед проведёт с Александром Шлеменко летом в рамках турнира RCC. Шлеменко также предыдущий раз появлялся в клетке в октябре. На турнире лиги Eagle FC он по очкам победил Артура Гусейнова.