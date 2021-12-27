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Тейшейра назвал слабую сторону Прохазки. Они могут встретиться в следующем бою

Тейшейра назвал слабую сторону Прохазки. Они могут встретиться в следующем бою
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Чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра назвал слабую сторону Иржи Прохазки, с которым он может встретиться уже в следующем бою.

«Иржи — очень неудобный соперник. Очень быстрый в своих движениях, у него очень хорошая техника. Но он также много открывается. Он просто сумасшедший. Он рвётся вперёд, но постоянно забывает о защите и очень рискует», — приводит слова Тейшейры MMAJunkie.

Напомним, 30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходил турнир UFC 267.

В главном поединке турнира встречались чемпион организации в полутяжёлом весе Ян Блахович и бразилец Гловер Тейшейра. Бой завершился уже во втором раунде — Тейшейре удалось провести удушающий приём, который вынудил Блаховича сдаться. Таким образом, Гловер Тейшейра стал новым чемпионом UFC в полутяжёлом весе.

Бразилец одержал 33-ю победу в 40 поединках.

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